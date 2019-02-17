Появилось видео столкновения иномарки с трамваем в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:24 2019-02-17T06:24:33+03:00

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Авария с участием трамвая и легковушки произошла накануне, 16 февраля, в Барнауле.

Как рассказали очевидцы в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», столкновение легковушки и состава произошло около 16 часов на пересечении улиц Юрина и Малахова. Один из участников сообщества заснял момент дорожно-транспортного происшествия на камеру автомобильного регистратора. На кадрах видно, как водитель иномарки, заехав на кольцо, не снижая скорость, мчится в сторону трамвайных путей. В тот момент один трамвай выезжал с кольца, а второй въезжал. При этом одна из машин все же остановилась, чтобы пропустить их, но не будущий участник ДТП. Как результат – жесткое столкновение с вагоном. Помимо этого авария привела к временной остановке трамвайного движения со стороны Потока.

Момент ДТП Юрина-Малахова (Barnaul22).Автор: Кос Н

Автолюбители из группы устроили настоящий спор: кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Мнения разделились на тех, кто считает, что виноват водитель трамвая, который должен был уступить дорогу, а другие склоняются к тому, что неправ водитель машины, так как по правилам он должен был выпустить с кольца один из трамваем, а значит, остановиться перед путями.

- На девятой секунде видно, что автомобиль не уступил трамваю выезжающему с кольца, его корпус уже был на проезжей части. А уже в следствии этого нарушения ПДД, произошло столкновение с вагоном заезжающим на кольцо, - считает один из участников группы.

ИСТОЧНИК KP.RU