17-летнего подросток-насильник осудили за нападения на женщин

СЕГОДНЯ 05:35 2019-02-17T05:35:17+03:00

Парень с ножом напал сначала на 71-летнюю пенсионерку, а потом на девушку-бармена Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле состоялся суд над 17-летним рецидивистом, который даже после отсидки продолжил нападать на женщин.

Следствие установило, что рано утром в один из августовских дней 2018 года молодой человек напал на 71-летнюю женщину. Он повалил ее на землю и, угрожая ножом, потребовал отдать ему сумку. После чего сразу же скрылся. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Через несколько дней парень решил обчистить кассу одного из баров, расположенных в Октябрьском районе.

- Он напал на девушку-бармена, порезал ей грудь и шею, но потерпевшая все равно продолжала отбиваться. В итоге злоумышленник сбежал. Через несколько часов его задержали полицейские, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии предварительного следствия подросток свою вину признал. Также выяснилось, что недавно он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за изнасилование. Суд признал его виновным и в разбойных нападениях и отправил его в воспитательную колонию на 3 года 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU