Женщину убили в одной из квартир на улице Малахова в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-16T16:28:10+03:00

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В субботу, 16 февраля, в Индустриальном районе Барнауле произошло убийство. Об этом паблику «Инцидент Барнаул» сообщили очевидцы.

- Сегодня, 16 февраля, около 17:00 в одной из квартир дома №107 по улице Малахова убили женщину. Убийца с места происшествия скрылся. Информация уточняется, - написали в группе.

Позже новость дополнили - подозреваемый в убийстве задержан, ему 28 лет.

От СУ СКР по Алтайскому краю пока информации не последовало. Вероятно, ведомство сообщит об убийстве и задержанном в понедельник, 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU