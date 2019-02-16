Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-16T16:20:25+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два ребенка, два мужчины и женщина, произошло 16 февраля в 12:20 в Бийске на улице Андреевской в районе дома №30.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 55-летний водитель «Ниссан Цефиро» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Теана», который пользовался приемуществом, и столкнулся с ним. За рулем находился 34-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ниссан Теана» и его пассажиры – 31-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 годов рождения. Полуторагодовалая девочка получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение. Пострадал и водитель «Ниссан Цефиро». Ему также, как и женщине с ребенком, оказали медпомощь на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU