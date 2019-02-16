2019-02-16T14:23:28+03:00
Общество

В Алтайском крае зарплата выросла на 12,1%

Дарья САВЕНКО
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Зарплата в Алтайском крае в прошлом году составила 25 506 рублей.Зарплата в Алтайском крае в прошлом году составила 25 506 рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Зарплата в Алтайском крае в прошлом году выросла на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 25 506 рублей. При этом в декабре доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 23,9% - до 32 187 рублей.

Как сообщает «Политсибру», самыми высокими зарплатами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками - 49 776 рублей. Далее со значительным отрывом идут финансисты и страховщики - 44 446 рублей. На третьем месте расположились занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 40 680 рублей.

Цифра

Официально занятыми в Алтайском крае являются 593 787 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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