2019-02-16T15:55:48+03:00
Происшествия

В Бийске на территории спиртзавода произошел пожар

Об этом сообщили очевидцы
Дарья САВЕНКО
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Группа «Инцидент Бийск»Группа «Инцидент Бийск»
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Пожар произошел на спиртзаводе в Бийске днем 16 февраля. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

В группе «Инцидент Бийск» опубликованы фотографии, на которых видно, как в небо поднимется столб черного дыма. В ГУ МЧС по краю рассказали, что открытым огнем горел мусор на территории завода. Пожар был потушен достачно быстро, пострадавших нет.

Напомним, что спиртзавод уже долго время не функционирует, потому что признан банкротом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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