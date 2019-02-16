Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-16T11:33:55+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, на лыжной базе «Стройгаз» (Широкая просека, 15) пройдет региональный старт XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Участие в ней примут более тысячи лыжников-профессионалов и любителей.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, мужчины и женщины пробегут дистанцию в пять километров, юноши и девушки преодолеют три километра, а дети - два километра. Каждый участник на память получит стартовый номер и лыжную шапочку с символикой гонки.

Регистрация участников начнется с 9.00, торжественное открытие состоится в 11.45, старт гонки будет дан в 12.00.

Кстати

В воскресенье, 17 февраля, ночью в Алтайском крае будет -7…-12 градусов, в предгорьях столбики термометров опустятся до -17 градусов. Днем потеплеет до -4…+1 градуса. В отдельных районах пройдет небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU