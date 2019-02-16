2019-02-16T11:18:01+03:00
Общество

Муниципальные лагеря Барнаула примут летом пять тысяч школьников

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле стартовала заявочная кампания в детские лагеря. Будущим летом отдохнуть там смогут порядка пяти тысяч школьников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 февраля на электронную платформу центра поступило около 1,5 тысяч заявок, это на 43% больше, чем в тот же период 2018 года. В 2019 году стоимость путевок в муниципальные загородные лагеря увеличилась на 5% и составляет 16 тысяч рублей.

Проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), из регионального бюджета в 2019 году будут компенсировать стоимость путевки в размере 6000 рублей.

Сотрудникам органов государственной власти края, краевых государственных и муниципальных учреждений дополнительно - 4200 рублей. Многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря региона троих и более детей школьного возраста - 14400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка, на первых двух детей - по 6000 рублей на каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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