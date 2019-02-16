2019-02-16T06:34:21+03:00
Общество

Погода в Барнауле на 16 февраля: снег, ветер и -2 градуса

Дарья САВЕНКО
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В субботу, 16 февраля, в Барнауле облачная погода с ветром.

По данным синоптиков, днем в краевой столице -2… -4 градуса. В конце дня небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. По Алтайскому краю -1…-6 градусов, местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в южных районах порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 17 февраля, ночью в крае будет -7…-12 градусов, в предгорьях столбики термометров опустятся до -17 градусов. Днем потеплеет до -4…+1 градуса. В отдельных районах пройдет небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В столице Алтайского края ночью будет -7…-9 градусов, днем ожидается 0…-2 градуса. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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