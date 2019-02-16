16 февраля в Барнауле стартует сезон продуктовых ярмарок
В субботу, 16 февраля, в Барнауле стартует сезон продуктовых ярмарок. Площадки с продуктами будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города.
Железнодорожный район
- проспект Ленина, 71.
Индустриальный район
- улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
- площадь Народная.
Октябрьский район
- проспект Ленина, 152.
Центральный район
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21.
Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В продаже традиционно будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.
Кстати
В 2018 году в Барнауле проведено 20 продовольственных ярмарок. Их суммарный товарооборот составил 147,4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU