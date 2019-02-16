2019-02-16T05:17:48+03:00
Общество

16 февраля в Барнауле стартует сезон продуктовых ярмарок

Дарья САВЕНКО
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В субботу, 16 февраля, в Барнауле стартует сезон продуктовых ярмарок. Площадки с продуктами будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города.

Железнодорожный район

- проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

- площадь Народная.

Октябрьский район

- проспект Ленина, 152.

Центральный район

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21.

Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В продаже традиционно будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.

Кстати

В 2018 году в Барнауле проведено 20 продовольственных ярмарок. Их суммарный товарооборот составил 147,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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