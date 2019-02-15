«Единая Россия» приостановила членство обвиняемого в хищении депутата Андрея Волкова

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-15T18:22:27+03:00

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Партия «ЕР» приостановила членство депутата Алтайского Заксобрания Андрея Волкова. Его обвиняют в хищении 43 млн рублей.

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на собственные источники, членство лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, может быть приостановлено согласно уставу «Единой России». Речь о восстановлении или исключении будет идти после суда.

В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что дело в отношении Волкова передано в Центральный районный суд. Обвиняемый сейчас находится на свободе и избегает общения со СМИ.

- На звонок корреспондента он снял трубку, но говорить не стал, а после звонки сбрасывал или оказывался недоступен, - пишет издание.

Напомним, Андрея Волкова обвиняют в хищении денег за коммуналку, которые перечисляли управляющей компании ООО «Прогресс плюс» жильцы. Депутат являлся учредителем этого ООО.

ИСТОЧНИК KP.RU