«Единая Россия» приостановила членство обвиняемого в хищении депутата Андрея Волкова
Партия «ЕР» приостановила членство депутата Алтайского Заксобрания Андрея Волкова. Его обвиняют в хищении 43 млн рублей.
Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на собственные источники, членство лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, может быть приостановлено согласно уставу «Единой России». Речь о восстановлении или исключении будет идти после суда.
В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что дело в отношении Волкова передано в Центральный районный суд. Обвиняемый сейчас находится на свободе и избегает общения со СМИ.
- На звонок корреспондента он снял трубку, но говорить не стал, а после звонки сбрасывал или оказывался недоступен, - пишет издание.
Напомним, Андрея Волкова обвиняют в хищении денег за коммуналку, которые перечисляли управляющей компании ООО «Прогресс плюс» жильцы. Депутат являлся учредителем этого ООО.
ИСТОЧНИК KP.RU