2019-02-15T16:11:52+03:00
Происшествия

Мужчина пытался зарезать друга детства из ревности

САПОЖКОВА Александра
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34-летнего жителя города Барнаула обвиняют в покушение на убийство друга детства.

Как рассказали в Следственном управлении СК по краю, мужчины были в ссоре из-за женщины. Но в ноябре минувшего года в квартире обвиняемого во время застолья выяснили отношения и помирились.

- Друг лег на диван поспать, а хозяин ушел в магазин. Через некоторое время гость проснулся от боли в шее и увидел, что его друг замахивается ножом, чтобы нанести еще один удар, - сообщили в ведомстве.

Гостю, к счастью, удалось вырваться и выбежать из квартиры, несмотря на серьезное ранение шеи. Во время следствия мужчина отрицал, что покушался на убийство. Он уверял, что это было самооборона, так как гость угрожал его убить. Однако следствию удалось собрать достаточно доказательств, опровергающих эту версию. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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