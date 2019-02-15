Весна рядом: В Барнауле поднялась Пивоварка

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-15T13:28:10+03:00

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В Барнаул пришла настоящая весна – днем столбик термометра поднимается до -8 градусов. Но с теплом пришли и проблемы. Так, на этой неделе рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров поднялась вода, вызванная скоплением льда.

Как рассказали пресс-службе городской администрации, коммунальщики устранили заторы при помощи техники и ручной силы. Зауженные участки русла очистили от снега и наледи экскаватором, пролили кипятком.

- На участках, где нет возможности для проезда техники, работы проводились вручную пневматическим компрессором. Благодаря выполненному комплексу работ уровень воды в реке удалось понизить, - отметили в администрации.

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Несмотря на то, что по календарю весна наступит только через две недели, кажется, что на Алтай она уже пришла. И после двухнедельных аномальных морозов, когда столбик термометра уверенно держался на -40, плюсовые температуры – словно манна небесная (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU