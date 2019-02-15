2019-02-15T13:28:10+03:00
Общество

Весна рядом: В Барнауле поднялась Пивоварка

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнаул пришла настоящая весна – днем столбик термометра поднимается до -8 градусов. Но с теплом пришли и проблемы. Так, на этой неделе рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров поднялась вода, вызванная скоплением льда.

Как рассказали пресс-службе городской администрации, коммунальщики устранили заторы при помощи техники и ручной силы. Зауженные участки русла очистили от снега и наледи экскаватором, пролили кипятком.

- На участках, где нет возможности для проезда техники, работы проводились вручную пневматическим компрессором. Благодаря выполненному комплексу работ уровень воды в реке удалось понизить, - отметили в администрации.

Читайте также

"Отмороженные": +2 после аномальных холодов будет ощущаться как +20

Несмотря на то, что по календарю весна наступит только через две недели, кажется, что на Алтай она уже пришла. И после двухнедельных аномальных морозов, когда столбик термометра уверенно держался на -40, плюсовые температуры – словно манна небесная (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водоканал Барнаула проведет крупную реставрацию сетей
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
В Змеиногорске нашли виновных в длительном прекращении теплоснабжения
Барнаульская служба доставки роллов "наварилась" на влюбленных
На Алтае осудили женщину, снявшую «порчу»
Соцсети: на Алтае хотят провести гей-парад в честь открытия клуба для геев и лесбиянок
Автобус и маршрутка столкнулись в Барнауле
Огромный грузовик насмерть сбил пешехода
Витамин D: где содержится и для чего нужен
Светофоры отключили 15 февраля на двух перекрестках в Барнауле
Мошенник из Москвы обманул жительницу Алтайского края на 60 тысяч рублей
Стая собак едва не загрызла женщину
Одного из пострадавших при падении трапа в аэропорту Барнаула выписали из больницы
Банда юных угонщиков пойдет под суд
На Алтае могут поднять плату за детский сад