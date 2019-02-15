В Змеиногорске нашли виновных в длительном прекращении теплоснабжения

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-15T11:38:25+03:00

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В Змеиногорске установили причины, по которым 257 жилых домов 13 социальных объектов города на три дня остались без отопления. Напомним, что это произошло в ноябре 2018 года.

Как сообщил межрайонный прокурор Змеиногорска Владимир Евдокимов, после проведенной проверки стало ясно, что подрядчик, который ранее заключил контракт с администрацией города по ремонту водосетей несвоевременно и некачественно выполнил свои обязательства, что и стало причиной проблем с теплоснабжением.

В результате подрядчика признали виновным в административном правонарушении. Мировой судья в качестве наказания назначил штраф в размере более 410 тысяч рублей.

Напомним, что после этого случая в Змеиногорске повторно возникали проблемы с отоплением. 5 декабря 2018 года в городе произошла авария на теплотрассе. В результате более 600 местных жителей на несколько часов остались без тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU