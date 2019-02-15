Барнаульская служба доставки роллов "наварилась" на влюбленных

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-15T10:53:59+03:00

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В День влюбленных, 14 февраля, жители Барнаула столкнулись с резким ростом цен на роллы.

Так, в одной крупной службе доставки цена на стандартный сезонный сет в праздник резко подскочила с 333-ти рублей до 736-ти. При этом не изменилось ни количество роллов, ни их размер, ни ингредиенты, из которых их изготавливают. А 15 февраля изначальная цена вновь вернулась, что удивило и расстроило клиентов, которые отметили праздник по двойному "тарифу".

- Стоит ли говорить, что эти блюда, по сути, и не должны стоить больше, а их себестоимость и вовсе ниже в несколько раз, - отмечает издание "Толк".

Впрочем, обманывать клиентов заведениям и магазинам не в новинку. Например, они часто указывают две цены, зачеркивая одну и имитируя скидку. Или же объявляют о скидках, до этого значительно повысив цены на блюда или товары.

ИСТОЧНИК KP.RU