На Алтае осудили женщину, снявшую «порчу»

15 Февр. 10:36 2019-02-16T14:43:46+03:00

Для того чтобы завершить ритуал очищения, ей потребовались и деньги – 9600 рублей. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайском крае вынесли вердикт жительнице Тамбова, которая якобы снимала с людей «порчу».

Следствие установило, что у женщины не было официального места жительства в нашем регионе. В один из дней она оказалась в поселке Малая Речка Первомайского района. Там через ограду жилого дома увидела свою будущую жертву.

- Она сказала женщине, что на нее наложена порча и обещала исцелить. Но для этого надо было провести специальный ритуал, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Селянка пустила незнакомку в свой дом. «Колдунья» попросила полотенце, стакан воды и куриное яйцо. Для того чтобы завершить ритуал очищения, ей потребовались и деньги – 9600 рублей.

- Отвлекая потерпевшую, она положила деньги в карман своей одежды и вскоре скрылась с места преступления, - добавляют в ведомстве.

Данная сумма оценивается как значительный ущерб. Против «колдуньи» завели уголовное дело. Суд признал ее виновной и назначил 1 год 8 месяцев колонии-поселения. Так что на ближайшее время она будет обеспечена жильем. К слову, за аналогичные махинации уголовница уже была дважды осуждена в Новосибирской области. В том числе отбывала срок.

ИСТОЧНИК KP.RU