Соцсети: на Алтае хотят провести гей-парад в честь открытия клуба для геев и лесбиянок

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-15T09:56:48+03:00

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Новость, похожая на информационный вброс, появилась в пабликах Барнаула. Якобы 7 апреля на новой набережной города пройдет гей-парад в честь открытия клуба для геев и лесбиянок BOY-Z на Павловском тракте.

В пользу того, что это шутка или вброс, говорит цитата:

- Участники из других регионов России и Украины прибудут на розовых автобусах, там же можно будет бесплатно взять радужный флаг. Затем начнется шествие по пр. Ленина , которое закончится на пл. Октября. Также будет организована большая «игра в снежки».

Подтверждения информации не нашлось. Ее нет на тематических сайтах и в ЛГБТ-сообществах в сетях. Известный гей-активист Николай Алексеев также никак не анонсировал парад, пишет «МК» на Алтае». А жители Барнаула, которые активно комментировали эту, скорее всего, фейковую новость, были настроены негативно.

- Некоторые даже призывали избивать участников парада, - пишет издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU