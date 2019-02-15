Соцсети: на Алтае хотят провести гей-парад в честь открытия клуба для геев и лесбиянок
Новость, похожая на информационный вброс, появилась в пабликах Барнаула. Якобы 7 апреля на новой набережной города пройдет гей-парад в честь открытия клуба для геев и лесбиянок BOY-Z на Павловском тракте.
В пользу того, что это шутка или вброс, говорит цитата:
- Участники из других регионов России и Украины прибудут на розовых автобусах, там же можно будет бесплатно взять радужный флаг. Затем начнется шествие по пр. Ленина , которое закончится на пл. Октября. Также будет организована большая «игра в снежки».
Подтверждения информации не нашлось. Ее нет на тематических сайтах и в ЛГБТ-сообществах в сетях. Известный гей-активист Николай Алексеев также никак не анонсировал парад, пишет «МК» на Алтае». А жители Барнаула, которые активно комментировали эту, скорее всего, фейковую новость, были настроены негативно.
- Некоторые даже призывали избивать участников парада, - пишет издание.
Читайте также:
Алтайскому гей-кандидату в мэры Новосибирска нравится быть отцом
ИСТОЧНИК KP.RU