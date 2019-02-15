Автобус и маршрутка столкнулись в Барнауле
В Барнауле, по словам очевидцев, во время утренних «гонок» за пассажирами, столкнулись маршрутка и автобус.
В пятницу утром, 15 февраля, в Барнауле столкнулись два представителя общественного транспорта. Как рассказали участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», во время чуть ли не традиционных «гонок» за пассажирами, в районе пересечения улиц Малахова и Гущина автобус большой вместимости, следующий по маршруту №35, врезался в маршрутное такси №76.
Одна из пассажирок автобуса рассказала, что весь путь следования его водитель «подрезал» маршрутку.
- Постоянно делили полосы движения, наплевав на безопасность пассажиров, - рассказала она.
Гонки по дорогам для этих автобусов не редкость. В чем-то их маршруты совпадают, так что игра «собери больше пассажиров раньше другого» - это ежедневное развлечение.
ИСТОЧНИК KP.RU