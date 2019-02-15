Автобус и маршрутка столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-15T08:58:27+03:00

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В Барнауле, по словам очевидцев, во время утренних «гонок» за пассажирами, столкнулись маршрутка и автобус.

В пятницу утром, 15 февраля, в Барнауле столкнулись два представителя общественного транспорта. Как рассказали участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», во время чуть ли не традиционных «гонок» за пассажирами, в районе пересечения улиц Малахова и Гущина автобус большой вместимости, следующий по маршруту №35, врезался в маршрутное такси №76.

Одна из пассажирок автобуса рассказала, что весь путь следования его водитель «подрезал» маршрутку.

- Постоянно делили полосы движения, наплевав на безопасность пассажиров, - рассказала она.

Гонки по дорогам для этих автобусов не редкость. В чем-то их маршруты совпадают, так что игра «собери больше пассажиров раньше другого» - это ежедневное развлечение.

ИСТОЧНИК KP.RU