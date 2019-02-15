Огромный грузовик насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-15T07:40:50+03:00

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В Алтайском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Под колесами грузовика погиб пешеход.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, авария произошла в Курьинском районе. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что сегодня утром, 15 февраля, около 8.10 на 54 километре автодороги «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан», 30-летний водитель грузовика «Урал 4320», сбил неустановленного пешехода.

- Водитель вызвал медиков скорой помощи, но пострадавший скончался на месте ДТП еще до их приезда, - также добавляют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU