2019-02-15T07:15:23+03:00
Наука

Витамин D: где содержится и для чего нужен

В зимнее время особенно ощущается дефицит этого микроэлемента
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Действие витамина D (кальциферола) заключается в регуляции кальция и фосфора, обеспечении роста и развития костной ткани организма (скелет, зубы), придании силы мышечной массе (на это идет 99% кальция).

Он необходим для нормализации работы сердца, контроля артериального давления, для сворачиваемости крови. Значительно влияет на состояние кожи, кишечника, щитовидной железы, воздействует на выработку инсулина и, следовательно, на уровень глюкозы в крови.

В высокой мере предупреждает развитие раковых, иммунных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Все препараты с содержанием витамина D можно принимать только после консультаций с врачом, чтобы не нанести вред своему здоровью. Так люди с эпилепсией, туберкулезом, повышенным холестерином и астмой не должны превышать дневную норму потребления без особой на то рекомендации доктора.

При регулярной недостаточности появляются проблемы с повышенным давлением, а также могут развиться туберкулез, рассеянный склероз, депрессивные расстройства и другие психические заболевания, онкология.

У детей недостаток витамина D приводит к развитию рахита, замедленному прорезыванию зубов, деформации черепа, конечностей, грудной клетки.

Избыток витамина D, как и недостаток может привести к серьезным осложнениям. Приводит к переизбытку кальция в органах и приводит к окостенению и соответственно хрупкости скелета. Первые признаки передозировки – плохое развитие роста и массы тела, слабый аппетит и раздражительность.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится определение содержание витамина Д в продуктах и кормах методом ВЭЖХ.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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