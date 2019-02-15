2019-02-15T06:41:22+03:00
Общество

Светофоры отключили 15 февраля на двух перекрестках в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на двух перекрестках временно отключили светофоры, водителей просят быть внимательнее.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ с 9:00 отключены светофоры на пересечении улицы Советской Армии и улицы Телефонной, а также на пересечении проспекта Калинина с улицей Кулагина. В первом случае светофоры не будут работать до 13:00, а во втором – до 12:00.

Также с 13:30 до 16:00 светофоры отключат на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Матросова.

Водителей просят быть внимательными на участках с выключенными светофорами и соблюдать требования дорожных знаков.

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Год для барнаульских коммунальщиков начался сложно – из-за морозов то и дело лопаются трубы. В конце января прорвало трубу на Малахова, в районе Павловского тракта разверзся настоящий коммунальный "океан". Оказалось, там лопнул чугунный водопровод (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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