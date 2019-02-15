2019-02-15T06:18:14+03:00
Происшествия

Мошенник из Москвы обманул жительницу Алтайского края на 60 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Мошенники реально списали с карты 60 тысяч рублей.Мошенники реально списали с карты 60 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Первомайского района стала жертвой мошенника – она сообщила неизвестному данные своей банковской карты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники сняли с ее карты деньги. Теперь карту нужно срочно заблокировать, а для этого потребуется только сказать ее номер и три цифры с обратной стороны (CVC-код). Женщина продиктовала все цифры, а после – мошенники реально списали с карты 60 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Известно, что звонили с телефона, зарегистрированного в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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