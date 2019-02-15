2019-02-15T06:28:20+03:00
Происшествия

Стая собак едва не загрызла женщину

Инцидент произошел в Рубцовске 14 февраля
Дарья САВЕНКО
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Несколько больших собак напали на женщину в Рубцовске. Инцидент произошел на улице Колыванской, в районе дома №24, днем 14 февраля.

- Я услышала истошный крик женщины, когда оглянулась, увидела, как несколько здоровых псов напали на женщину, а ей оставалось только кричать от ужаса. Я, как-то машинально бросилась на помощь, начала кричать и кидать в псов, тем, что попадало под руку. Собаки отстали от нее и убежали во двор стоящего рядом дома, - рассказал порталу «вРубцовске.ру» очевидец. - Когда собаки убежали, женщина, на которую они напали, не могла разогнуться, выяснилось, что она шла с больницы и от испытанного шока, у нее случился приступ. Я помогла ей найти у нее в сумке таблетки и дала ей их. Потом мы с ней еще немного постояли, она позвонила своему мужу, сообщила о случившемся ,и он пришел за ней. Я предлагала вызвать ей скорую, но она отказалась. На вид женщине лет 35.

После услышанного, журналисты отправились на место. Там действительно бегают пятеро здоровых псов. Принадлежат они одному из местных жителей, который постоянно злоупотребляет алкоголем. Буквально в 100 метрах от дома, где находятся эти собаки, расположен детский сад, а также этой дорогой идут в школу №2 дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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