Одного из пострадавших при падении трапа в аэропорту Барнаула выписали из больницы

СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-15T05:03:25+03:00

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13 февраля один из пациентов, который пострадал при падении трапа в аэропорту Барнаула, отказался от лечения и был выписан из краевой клинической больницы скорой медпомощи.

Таким образом, в отделениях травмы находятся два пациента. Им оказывают лечение с применением всех необходимых средств и методик, сообщает Минздрав региона.

Напомним, ЧП произошло 12 февраля. Площадка трапа перед входом в самолет, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась (смотрите видео). Шестеро человек, которые стояли на ней, упали вниз. В больницу поступили три человека. У двух диагностировали переломы, у третьего – поверхностные ушибы (по всей видимости, его и выписали).

- Скорая прибыла через 15 минут. Пострадавшие поступили в больницу в сознании. В состоянии пациентов сегодня врачи наблюдают положительную динамику, - отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU