Банда юных угонщиков пойдет под суд

СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-15T04:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

17- и 16-летние жители Первомайского района и их 23-летний приятель из Тальменского района пойдут по суд за угоны авто.

По данным следствия, в октябре минувшего года в Первомайском районе 17-летний подросток предложил друзьям угнать машину, чтобы просто покататься. На глаза им попался деревянный гараж в одной из усадеб.

- Они взломали замок и выкатили «Москвич 2140». Двигатель запустили путем замыкания проводов замка зажигания и стали кататься по улицам. Но в какой-то момент водитель не справился с управлением из-за плохой погоды и упавшего дерева и съехал в кювет, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Бросив машину, банда увидела припаркованный на обочине ВАЗ 2105, в котором не было водителя. Они разбили стекло передней двери и залезли в салон. Однако двигатель завести не удалось.

Дело возбудили по двум статьям - угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и покушение на угон. Он направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU