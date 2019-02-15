2019-02-15T04:44:19+03:00
Происшествия

Банда юных угонщиков пойдет под суд

САПОЖКОВА Александра
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Банду ждет судБанду ждет судФото: САПОЖКОВА Александра
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17- и 16-летние жители Первомайского района и их 23-летний приятель из Тальменского района пойдут по суд за угоны авто.

По данным следствия, в октябре минувшего года в Первомайском районе 17-летний подросток предложил друзьям угнать машину, чтобы просто покататься. На глаза им попался деревянный гараж в одной из усадеб.

- Они взломали замок и выкатили «Москвич 2140». Двигатель запустили путем замыкания проводов замка зажигания и стали кататься по улицам. Но в какой-то момент водитель не справился с управлением из-за плохой погоды и упавшего дерева и съехал в кювет, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Бросив машину, банда увидела припаркованный на обочине ВАЗ 2105, в котором не было водителя. Они разбили стекло передней двери и залезли в салон. Однако двигатель завести не удалось.

Дело возбудили по двум статьям - угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и покушение на угон. Он направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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