2019-02-15T04:13:41+03:00
Общество

На Алтае могут поднять плату за детский сад

САПОЖКОВА Александра
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Детский садДетский садФото: Олег УКЛАДОВ
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Повысить плату предлагают детские сады Славгорода и Завьяловского района. В частности, в Славгороде обсуждается рост с 1400 до 1750 рублей

По словам председателя АКЗС Александра Романенко, рост может произойти в 2019 году, но по согласованию с родителями.

- Должно быть единодушное решение — повышать плату, включать в питание больше продуктов. Когда родители поймут, что это действительно необходимо, тогда власти должны принять решение. Я не исключаю, что это произойдет в 2019 году. Но предварительно проведем широкую разъяснительную работу, - цитрует Романенко издание "Алтапресс".

Повышение платы, которая идет на питание, обсуждалось два года назад, когда появился приказ регионального минобразования о повышении, в Барнауле, например, почти на 40 процентов. Но из-за недовольства и возмущения родителй приказ отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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