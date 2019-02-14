2019-02-14T15:23:22+03:00
Происшествия

На Алтае женщина жестоко убила подругу, которая назвала ее плохой матерью

Иван ОЛЕКСЮК
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В Республике Алтай женщина зарезала подругу, которая назвала ее плохой матерью. Ссора произошла из-за того, что обвиняемая не занималась воспитанием своих детей, была лишена родительских прав и не платила алименты.

По версии республиканского следственного комитета, в ночь на 2 декабря в селе Турочак компания из трех женщин выпивала спиртное в доме у одной из них. В ходе застолья между гостями произошла ссора. Оскорбленная женщина схватила обидчицу за волосы, повалила ее на пол и стала наносить ей удары обутыми ногами по голове, туловищу и рукам. Затем она схватила пустую стеклянную бутылку, с силой ударила ею о холодильник, в результате чего бутылка разбилась, и у нее в руке остался фрагмент горлышка.

Этой розочкой она нанесла жертве не менее 15 ударов в область шеи, головы и тела. Смерть наступила от потери крови на месте происшествия.

Против 31-летней женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Если ее признают виновной, она может сесть на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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