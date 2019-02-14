2019-02-14T13:56:49+03:00
Происшествия

Пьяный барнаулец заснул, оставив на включенной плите кастрюлю

Соседи почуяли запах гари и вызвали пожарных
Дарья САВЕНКО
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Соседи почуяли запах гари и вызвали пожарных.Соседи почуяли запах гари и вызвали пожарных.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Пожар едва не произошел в одной из квартир в барнаульской многоэтажке из-за пьяного хозяина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, соседи, почуяв запах гари, вызвали экстренные службы. Они попытались сами достучаться и дозвониться до мужчины, но не смогли. Прибывшие спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на балкон, и зашли в квартиру. Как оказалось, хозяин квартиры забыл на включенной плите кастрюлю. Сам он в этот момент крепко спал на кровати после выпитого алкоголя.

Спасатели просят обращать внимание на странные запахи. По-прежнему нередки случаи, когда люди, ставшие свидетелями пожара, не сразу сообщают о возгорании в пожарную охрану, понадеявшись, что это уже сделал кто-то другой. Помните, в ситуации, когда дорога каждая минута, от ваших правильных и своевременных действий может зависеть чья-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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