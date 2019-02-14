В алтайских колониях вяжут крючком

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-14T13:52:06+03:00

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207 различных кружков работают в алтайских колониях. Сред них: спортивные, театральные, литературные, декоративно-прикладного творчества и другие.

Так, в колонии-поселении №2 осужденные вяжут крючком, в колонии №3 и лечебно-исправительном учреждении №1 работает кружок резьбы по дереву.

- Есть оркестры, где осужденные учатся играть на инструментах. Также функционируют кружки изобразительного искусства, любителей книг. Наибольшее количество заключенных занято в спортивных секциях – по керлингу, шахматам, футболу, боксу и так далее, - рассказали в пресс-службе Управлении ФСИН России по Алтайскому краю.

Помимо этого осужденные участвуют в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах поэзии, авторских песен, живописи и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU