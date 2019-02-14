Младший брат до смерти избил старшего

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-14T13:37:49+03:00

Мужчина сел за убийство брата на 7,5 лет Фото: Анна СЕМИНА

Теперь он отправится в колонию

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В Алтайском крае осудили 27-летнего мужчину, который по пьяни забил старшего брата.

Инцидент произошел ночью 1 октября 2018 года в селе Мышкино Кулундинского района. Мужчина сидел дома и выпивал в компании родственников и знакомых. В какой-то момент между ним и его старшим братом произошла ссора на бытовой почве.

- Осужденный несколько раз ударил своего 31-летнего брата в грудь и по голове. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации районной больницы спустя несколько часов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту завели уголовное дело. На стадии расследование селянин признал свою вину полностью и раскаялся.

Суд также признал его вину доказанной и назначил 7,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU