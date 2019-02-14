2019-02-14T13:37:49+03:00
Происшествия

Младший брат до смерти избил старшего

Теперь он отправится в колонию
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Мужчина сел за убийство брата на 7,5 летМужчина сел за убийство брата на 7,5 летФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае осудили 27-летнего мужчину, который по пьяни забил старшего брата.

Инцидент произошел ночью 1 октября 2018 года в селе Мышкино Кулундинского района. Мужчина сидел дома и выпивал в компании родственников и знакомых. В какой-то момент между ним и его старшим братом произошла ссора на бытовой почве.

- Осужденный несколько раз ударил своего 31-летнего брата в грудь и по голове. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации районной больницы спустя несколько часов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту завели уголовное дело. На стадии расследование селянин признал свою вину полностью и раскаялся.

Суд также признал его вину доказанной и назначил 7,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный барнаулец заснул, оставив на включенной плите кастрюлю
В алтайских колониях вяжут крючком
В Барнауле разыскивают водителя, который сбил собаку и уехал
Лучшим спортсменом 2018 года в России стал Сергей Шубенков
В Бийске началось тестирование службы «112»
Уголовное дело завели по факту «превращения» Пивоварки в «молочную реку»
Жители Барнаула могут обменять макулатуру на саженцы деревьев
В Рубцовске на одной из улиц обнаружили труп женщины
Коллектив алтайского классического университета разделился надвое
Две девушки подрались на заправке в Барнауле
8 млн рублей выделили в Алтайском крае на подготовку и ликвидацию последствий паводка
Бывшего полицейского осудили в Барнауле за взятку
Секретарь реготделения «Единой России» проконтролировал ремонт бассейна «Дельфин»
Жительницу Алтайского края дважды обманули «биржевые» мошенники
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку