Младший брат до смерти избил старшего
В Алтайском крае осудили 27-летнего мужчину, который по пьяни забил старшего брата.
Инцидент произошел ночью 1 октября 2018 года в селе Мышкино Кулундинского района. Мужчина сидел дома и выпивал в компании родственников и знакомых. В какой-то момент между ним и его старшим братом произошла ссора на бытовой почве.
- Осужденный несколько раз ударил своего 31-летнего брата в грудь и по голове. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации районной больницы спустя несколько часов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту завели уголовное дело. На стадии расследование селянин признал свою вину полностью и раскаялся.
Суд также признал его вину доказанной и назначил 7,5 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU