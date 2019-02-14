2019-02-14T16:18:31+03:00
Спорт

Турнир «Manul trail» пройдет на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Владимир МацФото: Владимир МацФото: Национальный парк «Сайлюгемский»
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В этом году «Manul trail» пройдет в статусе республиканских соревнований в Кош-Агачском районе. Местом проведения станет урочище Чаган-Бургазы, расположенное в 40 километрах от села Кош-Агач.

Открытый чемпионат Республики Алтай по трейлраннингу 27 июля на территории Сайлюгемского национального парка. Место старта – визит-центр парка «Чаган-Бургазы», который расположен на высоте 2073 метров над уровнем моря.

Как сообщает нацпарк «Сайлюгемский, участников ждут дистанции протяжённостью 21 и 51 километров с набором высоты 900 и 2600 метров соответственно, живописные пейзажи дикой природы, культурная программа от организаторов, общение с друзьями и единомышленниками.

Для участников «Manul trail» будет организован трансфер из Горно-Алтайска до места проведения соревнований (540 км). Путешествие по Чуйскому тракту, посещение достопримечательных объектов включены в программу. Одна из красивейших дорог мира, по версии «National Geographic Россия» уникальна: она проходит через четыре природные зоны - от лесостепи до каменистой пустыни.

Регистрирация участников на сайте manultrail.ru и на сайте russiarunning.com с 1 февраля по 11 июля включительно, для иностранных участников – до 25 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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