Лучшим спортсменом 2018 года в России стал Сергей Шубенков

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-14T13:07:43+03:00

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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков признан лучшим спортсменом 2018 года в России.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, лучших спортсменов наградила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Торжественная церемония вручения премии «Лучшие - 2018» прошла 13 февраля на открытии чемпионата России.

В прошлом году Сергей Шубенков установил рекорд России на турнире в Венгрии, а на чемпионате Европы в Берлине Сергей завоевал серебряную медаль, уступив французу Паскалю Мартино-Лагарду всего 0,002 секунды. После этого Шубенков дважды брал реванш: сначала - в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, затем - на Континентальном кубке ИААФ в Остраве.

В номинации «Лучшая молодая спортсменка» отметили Полину Миллер из Алтайского края. В номинации «Лучший тренер по резерву» награждена тренер бегуньи - Надежда Клевцова .

ИСТОЧНИК KP.RU