Лучшим спортсменом 2018 года в России стал Сергей Шубенков
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков признан лучшим спортсменом 2018 года в России.
Как сообщили в правительстве Алтайского края, лучших спортсменов наградила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Торжественная церемония вручения премии «Лучшие - 2018» прошла 13 февраля на открытии чемпионата России.
В прошлом году Сергей Шубенков установил рекорд России на турнире в Венгрии, а на чемпионате Европы в Берлине Сергей завоевал серебряную медаль, уступив французу Паскалю Мартино-Лагарду всего 0,002 секунды. После этого Шубенков дважды брал реванш: сначала - в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, затем - на Континентальном кубке ИААФ в Остраве.
В номинации «Лучшая молодая спортсменка» отметили Полину Миллер из Алтайского края. В номинации «Лучший тренер по резерву» награждена тренер бегуньи - Надежда Клевцова .
ИСТОЧНИК KP.RU