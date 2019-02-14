В Бийске началось тестирование службы «112»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-14T11:32:54+03:00

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Жители Бийска, которым требуется экстренная помощь, теперь могут звонить по телефону 112 – в наукограде началось тестирование единого номера.

Как пишет сайт издания «Бийский рабочий», на этот телефон следует обращаться, если в доме случился пожар или коммунальная авария, требуется помощь при ДТП или кому-то стало плохо. При этом стоит отметить, что привычные номера «01», «02», «03» также работают.

- Задача экстренной службы «112» не заменить их собой, а собирать заявки и перераспределять по соответствующим службам, а те уже отправят к пострадавшим нужных специалистов. Кроме того, операторы «112» будут следить, чтобы все пострадавшие своевременно получили помощь, - сообщает источник информации.

Тестирование системы продлится около полугода. За это время сотрудникам предстоит выявить ее недостатки и устранить замечания. На сегодняшний день в службе трудятся 16 человек. В одной смене – три специалиста. В среднем они принимают и обрабатывают по 300 звонков в сутки.

Кстати, сотрудники службы «112» могут создавать конференц-связь с полиций, скорой помощью или пожарной охраной. Это позволяет не тратить лишнее время. А еще они ответят на вопросы о коммунальных авариях и не только.

Также специалисты могут подключить камеры и просматривать аварии в режиме онлайн или следить за маршрутами пассажирского транспорта. Главная их цель – как можно оперативней прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU