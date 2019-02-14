Уголовное дело завели по факту «превращения» Пивоварки в «молочную реку»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-14T10:59:56+03:00

Виновнику грозит до двух лет заключения

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В Барнауле завершена прокурорская проверка, по факту «превращения» Пивоварки в «молочную реку». Инцидент произошел прошлым летом.

Прокуратура установила, что 15 августа река внезапно изменила цвет на мутно-молочный. Как выяснилось, это было связано с попаданием в нее загрязняющих веществ. Место выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

После этого происшествия специалисты управления Росприроднадзора по Алтайскому краю, а также Роспотребнадзора, провели отборы проб воды. Исследования показали, что в них есть превышающие предельно допустимых концентрациях титана, фосфат-ионов, СПАВ (АПАВ), алюминия и нефтепродуктов.

- Данные химические вещества представляют опасность для жизни и здоровья человека, поскольку ведут к токсическому отравлению, относятся к нейротоксичным и иммунотоксичным элементам и вызывают необратимые изменения в организме, причиняют вред окружающей природной среде, - говорится в заключении.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщают, что по факту загрязнения реки было возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит установить лица, которые ответственны за случившееся. Максимальная санкция, которая грозит виновнику – лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU