Жители Барнаула могут обменять макулатуру на саженцы деревьев
Жителей Барнаула приглашают к участию в экологической акции «Дерево за макулатуру».
Как пишет «АиФ-Алтай», суть ее заключается в том, что каждый горожанин может принести и сдать старую ненужную макулатуру, а за это в обмен получить саженцы деревьев или кустарников, причем совершенно бесплатно. Помимо этого принимается пластик.
- До конца марта организаторы собирают заявки от участников на хвойные и лиственные саженцы. Сбор заявок на лиственные декоративные и плодовые деревья и кустарники продлится до середины мая, - сообщает источник информации.
Непосредственно получить заветный саженец можно будет 15 мая.
Кстати, такая акция проходит уже не первый год. Благодаря ней только в Барнауле было высажено 650 молодых деревьев. Есть даже постоянные участники – организации и детские образовательные учреждения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону у координатора акции: 8-913-268-22-36.
ИСТОЧНИК KP.RU