Жители Барнаула могут обменять макулатуру на саженцы деревьев

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-14T10:28:53+03:00

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Жителей Барнаула приглашают к участию в экологической акции «Дерево за макулатуру».

Как пишет «АиФ-Алтай», суть ее заключается в том, что каждый горожанин может принести и сдать старую ненужную макулатуру, а за это в обмен получить саженцы деревьев или кустарников, причем совершенно бесплатно. Помимо этого принимается пластик.

- До конца марта организаторы собирают заявки от участников на хвойные и лиственные саженцы. Сбор заявок на лиственные декоративные и плодовые деревья и кустарники продлится до середины мая, - сообщает источник информации.

Непосредственно получить заветный саженец можно будет 15 мая.

Кстати, такая акция проходит уже не первый год. Благодаря ней только в Барнауле было высажено 650 молодых деревьев. Есть даже постоянные участники – организации и детские образовательные учреждения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону у координатора акции: 8-913-268-22-36.

ИСТОЧНИК KP.RU