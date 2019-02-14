СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-14T10:27:55+03:00

В Рубцовске на одной из улиц обнаружили труп женщины Фото: группы "Инцидент Рубцовск"

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Труп 60-летней женщины обнаружили в Рубцовске сегодня, 14 февраля. Это произошло на улице Красной. Очевидцы утверждают, что при падении несчастная сильно ударилась лицом.

О случившемся сообщили подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск». По предварительным данным женщине стало плохо с сердцем. При себе у нее обнаружили документы и медицинскую карту. На место незамедлительно приехали «скорая помощь» и полицейские.

– Это ужас просто, мимо проходил и все это видел. Когда полиция приехала, они даже участок не оцепили, чтобы люди не ходили, и труп слишком долго лежал там, – написал в комментариях к этому сообщению Матвей Матвиенко.

– Более чем уверена, что люди мимо проходили, думали «пьянь», – оставила комментарий Ирина Польских.

Официальных комментариев по поводу того, что могло стать причиной смерти женщины пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU