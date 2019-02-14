Коллектив алтайского классического университета разделился надвое

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-14T09:30:46+03:00

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В конце января в Алтайском государственном университете состоялся ежегодный отчет ректоров, на котором так и не назвали дату выборов нового руководства вуза, между тем стало известно о «расколе» в педагогическом коллективе.

В таком состоянии АлтГУ проходит очередную аккредитацию. Портал «Политсибру» пообщался с завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, профессором Алексеем Тишкиным. Он рассказал, что учредитель образовательной организации - Министерство науки и высшего образования РФ должно обработать заявки кандидатов и только после этого согласовать выборы нового ректора. По его мнению, это произойдет либо во втором квартале, либо еще позже – осенью, так как полномочия временно исполняющего обязанности ректора актуальны до середины сентября.

Кстати, именно врио, коим является Сергей Бочаров, выпала «честь» представить на Ученом совете ответ о проделанной работе за 2018 год. Хотя по большому счету, лично он ничего еще не успел сделать. Более того, участникам пришлось оценивать отчет в устной форме. Если ранее файл был в открытом доступе, то в этот раз коллектив даже не успел с ним ознакомиться.

- Файл с отчетом появился на сайте примерно за два часа до заседания. Потом он исчез и его вообще не найти, - говорит Тишкин.

Есть и другие, по мнению профессора, не менее досадные недочеты, которые характеризуют руководство не лучшим образом:

- Уже несколько лет в докладах бывшего ректора и нынешнего врио сейчас вообще не звучит ни одна фамилия, про роль и вклад конкретных сотрудников ничего не говорится. На мой взгляд, это неправильно. Доклад был невнятный, безликий и непродуманный ни по форме, ни по содержанию, - признается он.

Расстраивает собеседника и тот факт, что в прошлом году для ректора была приобретена новая служебная иномарка. И это в то время, когда требуется ремонт аудиторий и выделение средств на работу для молодых специалистов. Однако критиковать эти решения нельзя.

- Открыто излагать свои мысли, отличные от позиции руководства или вообще что-то из области критики, у нас не принято <…> Сейчас у нас все ярче проявляется тенденция давления на людей. В университете правит не дух свободы и демократии, а нагнетания страха. Не выполните показатели, будет плохо. Выступите с критикой, еще хуже будет. Поэтому коллеги предпочитают отмалчиваться или делать вид, что все у нас замечательно, так как фестивали у нас почти каждый день, - говорит Алексей Тишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU