Две девушки подрались на заправке в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-14T08:56:49+03:00

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Воинственные жительницы Барнаула подрались на заправке «Роснефть». Все произошло 25 января в полночь. Настоящего мордобоя не случилось, но крику было много.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», 27-летняя жительница заправляла автомобиль. В это время к заправке подъехала вторая участница событий.

- 25-летняя девушка всем своим видом показывала, что королева здесь она. Вставляя пистолет в бак, она заметила, что 27-летняя девушка криво посмотрела на неё, при этом цинично цокая в её сторону. Искра, буря, безумие и у девчат завязалась словесная перепалка, - пишет канал.

Одна из них в порыве гнева целиком вырвала рычаг КПП из авто и принялась гонять младшую по заправке, обещая убить ее этой самой ручкой. Увидев происходящее, работники заправки вызвали полицию.

- Спустя несколько минут приехал наряд и угомонил повздоривших дам. Той, что вырвала рычаг КПП, товарищ майор посоветовал обратиться в автосервис и объяснил, что теперь она фигурант дела по 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) с бонусами в виде "волонтёрства" до двух лет, а вторую отпустили домой, - пишет “Ucrimes Barnaul».

В городском управлении МВД факт происшествия подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU