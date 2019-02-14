Бывшего полицейского осудили в Барнауле за взятку
Бывшего сотрудника новосибирской полиции, который до этого проходил службу в Алтайском крае, осудили за попытку получить крупную взятку.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в июле 2018 года теперь уже бывший полицейский узнал, что жителя Барнаула подозревают в незаконной предпринимательской деятельности. Используя свое служебное положение, он предложил мужчине заплатить ему 300 тысяч рублей, в обмен на то, чтобы его перестали преследовать правоохранительные органы.
Бывшего полицейского задержали сотрудники ФСБ в тот момент, когда ему передали часть запрашиваемой суммы, а именно 100 тысяч рублей. После задержания полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU