Секретарь реготделения «Единой России» проконтролировал ремонт бассейна «Дельфин»

СЕГОДНЯ 06:17 2019-02-14T06:18:37+03:00

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Председатель Алтайского Заксобрания, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Романенко проконтролировал ход ремонта бассейна «Дельфин» в Славгороде.

Здание было построено почти 50 лет назад, и около 20 лет в нем не было капремонта. Объект был признан аварийным и не эксплуатировался с декабря 2016 года.

В июне 2018 года секретарь Славгородского отделения партии Ольга Токмакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой о содействии в ремонте объекта. Виктор Томенко подписал документы о включении «Дельфина» в целевую программу.

Сейчас там идет капремонт, который планируют закончить в декабре.

- Он предусматривает полную замену кровли, 50% плит перекрытия, установки нового оборудования вентиляции и водоочистки. Также ремонт проведут в бытовых помещениях. После открытия будет работать новый тренажерный зал, - сообщил председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Славгорода Вячеслав Бондаренко.

В бессейне занимались и взрослые, и дети. Детям теперь приходится ездить в Яровое.

- Завершения ремонта горожане ждут с нетерпением. Важно, чтобы все было сделано в срок, - подчеркнул Александр Романенко.

ИСТОЧНИК KP.RU