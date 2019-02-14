Секретарь реготделения «Единой России» проконтролировал ремонт бассейна «Дельфин»
Председатель Алтайского Заксобрания, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Романенко проконтролировал ход ремонта бассейна «Дельфин» в Славгороде.
Здание было построено почти 50 лет назад, и около 20 лет в нем не было капремонта. Объект был признан аварийным и не эксплуатировался с декабря 2016 года.
В июне 2018 года секретарь Славгородского отделения партии Ольга Токмакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой о содействии в ремонте объекта. Виктор Томенко подписал документы о включении «Дельфина» в целевую программу.
Сейчас там идет капремонт, который планируют закончить в декабре.
- Он предусматривает полную замену кровли, 50% плит перекрытия, установки нового оборудования вентиляции и водоочистки. Также ремонт проведут в бытовых помещениях. После открытия будет работать новый тренажерный зал, - сообщил председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Славгорода Вячеслав Бондаренко.
В бессейне занимались и взрослые, и дети. Детям теперь приходится ездить в Яровое.
- Завершения ремонта горожане ждут с нетерпением. Важно, чтобы все было сделано в срок, - подчеркнул Александр Романенко.
ИСТОЧНИК KP.RU