Жительницу Алтайского края дважды обманули «биржевые» мошенники

СЕГОДНЯ 06:03 2019-02-14T06:03:52+03:00

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Жительница Калманского района дважды стала жертвой мошенников, после того, как сообщила данные своей банковской карты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 38-летняя женщина из села Шилово зарегистрировалась на одном из сайтов в интернете для заработка на торговой бирже. Она отправила копии своего паспорта, данные банковской карты и другие документы. После этого ей позвонила девушка, при разговоре с которой женщина сообщила ей поступившие в смс-сообщении коды. После этого с ее банковской карты списались более 10 тысяч рублей. Известно, что в начале января у нее таким же способом похитили около 20 тысяч рублей.

Полицейские возбудили два уголовных дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU