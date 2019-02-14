На Алтае начали делать рассольные сыры

СЕГОДНЯ 04:54 2019-02-14T04:54:22+03:00

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Рассольные сыры будет выпускать один из местных произовдителей. В линейку новой продукции вошло несколько наименований классических и копченых сыров - «косичек» и «соломок». Об этом сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

- Первые партии сыра уже поставляют в розничные и сетевые магазины Барнаула, Бийска, Красноярска, Новокузнецка и Новосибирска. В ближайшее время географию поставок нового продукта планируют расширить, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, - сообщает региональное правительство на своем сайте.

В настоящее время компания презентует новинки в Москве на 26-й Международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо - 2019». Кроме того, свою продукцию на выставке представляют почти 40 алтайских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU