В Барнауле начали готовиться к паводку

СЕГОДНЯ 04:31 2019-02-14T04:31:56+03:00

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В Барнауле прошла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На ней также обсудили подготовку к паводку-2019.

Главная задача сейчас - убрать снег и лед с крыш многоквартирных домов и очистить городские улицы. Эти меры позволят минимизировать территории подтопления талыми водами.

Как сообщает городская администрация, в мэрии подготовились к пропуску ледохода и паводковых вод. Один из его пунктов - обследование всех гидротехнических, водопропускных сооружений, при необходимости их очистка, ремонт, дополнительное укрепление. В марте в Барнауле запланировано проведение смотров водооткачивающей техники и тренировок по действиям органов управления и сил районов при ликвидации последствий паводка.

На случай эвакуации в городе подготовят пункты временного размещения, создадут запасы продуктов питания и товаров первой необходимости. Организуют пункты медицинской помощи в местах подтоплений с круглосуточным дежурством врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU