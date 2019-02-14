Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:24 2019-02-14T04:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сейчас находится в Сочи, где проходит российский инвестиционный форум.

Накануне глава региона встретился с учредителем организации, которая занимается строительством центра позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле Аркадием Столпнером.

Центр позволит проводить высокоточные исследования, важные для правильного диагностирования и определения тактики лечения онкозаболеваний.

- В рамках сегодняшних подходов к лечению онкологических заболеваний это просто обязательная вещь. В Алтайском крае есть большая потребность в том, чтобы направлять больных на такие обследования. Мы планируем, что в середине 2019 года центр будет введен в эксплуатацию,- рассказал Виктор Томенко.

Как сообщает региональное правительство, делегация края поехала на форму из-за возможности встретиться с руководителями федеральных органов власти, губернаторов, собственников и топ-менеджеров крупных компаний.

- Все мы сегодня озабочены необходимостью наиболее эффективно выстроить в регионах работу по реализации 12 национальных проектов, которые стали основой для 67 федеральных проектов. Алтайский край участвует в реализации 52-х из них. В остальных мы не можем принять участие, потому что они либо связаны с конкретными регионами, либо участие в них регионов (например, в нацпроекте «Наука») пока не предусмотрено. Сегодня важно найти свою правильную региональную составляющую, договориться о параметрах и показателях, которые должны быть достигнуты конкретным регионом, - сказал наш губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU