17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков

13 Февр. 16:00 2019-02-13T16:00:58+03:00

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В Алтайском крае на скамье подсудимых окажется 17-летний студент, которого обвиняют в распространении наркотиков.

По осени у парня начались проблемы с деньгами и он решил поправить материальное положение за счет распространения наркотиков.

- В ноябре 2018-го в одном из мессенджеров он познакомился с неустановленным лицом и договорился с ним, что заберет мелкооптовую партию синтетических наркотиков, а затем сделает по Бийску несколько «закладок, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как раз во время раскладки наркотика полицейские задержали студента с поличным. В ходе досмотра у него нашли и изъяли оставшиеся 17 свертков общей массой не менее 7,4 грамма, что является крупным размером.

Сам молодой человек признался, что никогда наркотики не употреблял. Свою вину в распространении отравы признал полностью и раскаялся в том, что вступил на преступный путь, поддавшись эмоциям заработать «легкие» деньги.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU