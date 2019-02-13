14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля

13 Февр. 15:43 2019-02-13T15:43:03+03:00

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Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Главные подозреваемые – 14-летние подростки.

Следствие установило, что в один из январских вечеров, во время прогулки по селу, один из подростков предложил своему другу угнать автомобиль ВАЗ 21063 и на нем доехать до Славгорода. Приятель согласился на авантюру.

- Парни зашли во двор одного из домов, выкатили машину, но тут же, прямо на улице, их «принял» хозяин автомобиля, который как раз возвращался домой, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи установили, что ранее у подростков уже были проблемы с законом, а за одним из них числится угон.

- В связи с этим, следствием будут устанавливаться причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных действий, - добавляют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU