14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Главные подозреваемые – 14-летние подростки.
Следствие установило, что в один из январских вечеров, во время прогулки по селу, один из подростков предложил своему другу угнать автомобиль ВАЗ 21063 и на нем доехать до Славгорода. Приятель согласился на авантюру.
- Парни зашли во двор одного из домов, выкатили машину, но тут же, прямо на улице, их «принял» хозяин автомобиля, который как раз возвращался домой, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Следователи установили, что ранее у подростков уже были проблемы с законом, а за одним из них числится угон.
- В связи с этим, следствием будут устанавливаться причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных действий, - добавляют в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU