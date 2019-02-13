2019-02-13T15:43:03+03:00
Происшествия

14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Главные подозреваемые – 14-летние подростки.

Следствие установило, что в один из январских вечеров, во время прогулки по селу, один из подростков предложил своему другу угнать автомобиль ВАЗ 21063 и на нем доехать до Славгорода. Приятель согласился на авантюру.

- Парни зашли во двор одного из домов, выкатили машину, но тут же, прямо на улице, их «принял» хозяин автомобиля, который как раз возвращался домой, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи установили, что ранее у подростков уже были проблемы с законом, а за одним из них числится угон.

- В связи с этим, следствием будут устанавливаться причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных действий, - добавляют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину