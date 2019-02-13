Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле

13 Февр. 13:04 2019-02-13T13:04:16+03:00

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В Барнауле, в среду, 13 февраля, очередная многотонная фура пыталась проскочить на Старый коммунальный мост, но снесла ограничитель.

Несмотря на то, что по трассе выставлены указатели и знаки, дальнобойщики время от времени игнорируют их и надеются на то, что смогут сократить путь до краевой столицы через Старый мост. Заканчиваются все истории одинаково – они сбивают ограничитель, который установлен недалеко перед въездом на мост.

Сегодня произошла очередная аналогичная ситуация. Около полудня по местному времени водитель фуры решил проскочить на мост, но сбил рамку. В итоге в сторону города образовалась пробка.

Авария дала очередной повод для участников сообщества Barnaul22 посоревноваться в остроумии. В подобной ситуации остается заниматься только этим. Водителей не исправить.

- По-моему дальнобойщикам пора в правилах ввести, чтобы с собой рулетку возили и измерялись высоту своей фуры. Для них походу там мёдом намазано! Перепись водителей, не знающих габаритов своего авто, - пишут участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU