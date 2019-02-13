В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс

13 Февр. 12:16 2019-02-13T12:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае на два дня, 13 и 14 февраля, военные вновь перекроют несколько трасс.

Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, в среду, 13 февраля, ограничения движения начнут действовать с 22.45 на участке автодороги «ЗАТО Сибирский – Р-256 – поселок Украинский». Откроют трассу только в 1.45.

Помимо этого, завтра, 14 февраля, будут перекрыты сразу два участка. Первый находится на отрезке «село Косиха – автодорога Косиха – Р-256», второй - на автодороге «граница Косихинского и Первомайского районов – Р-256 – Косиха – Р-256».

- Трассы будут перекрыты с 21.40 до 00.40, - отмечают в Госавтоинспекции.

Водителей призывают с понимаем отнестись к тяжелой дорожной обстановке и заранее рассчитывать время в пути.

Читайте также: Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню доступности бензина

ИСТОЧНИК KP.RU