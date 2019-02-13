2019-02-13T12:05:59+03:00
Общество

Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей Фото: "Алтайская элита"Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей Фото: "Алтайская элита"
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В поселке Фирсова Слобода выставили на продажу коттедж, стоимость которого оценили в 72 млн рублей. Одним из достоинств объекта называют систему «Умный дом».

Объявление о продаже особняка разместили на сайте агентства недвижимости «Алтайская элита».

Указано, что коттедж находится по соседству с искусственным озером на участке, граничащем с лесом.

Площадь участка, на котором находится дом, составляет 4117 кв. метров.

В выставленном на продажу коттедже есть все коммуникации: отопление и горячая вода от собственного газового котла, холодная вода центральная, канализация центральная.

На первом этаже находятся: гардеробная, кухня, зал, санузел, спальня, бассейн с сауной и отдельным санузлом, а также терраса.

На втором этаже находятся: пять спален, санузел, зимний сад и терраса.

В цокольном этаже находятся: комната для персонала, котельная-фильтровальная (в ней установлены два котла, работающие на газу и на твердом топливе, четырехзонная система очистки и подготовки воды, бойлер), насосная комната с оборудованием для обслуживания бассейна, подсобная комната, прачечная комната, спортзал, электрощитовая со слаботочкой, комната с дизель-генератором и другие хозяйственные помещения.

Высота потолков в цокольном этаже 3,0 м., на первом и втором этажах 3,5 м.

Все помещения меблированы и укомплектованы бытовой техникой, сантехникой и освещением от лучших мировых производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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