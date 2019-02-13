2019-02-13T12:25:55+03:00
Происшествия

Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания

Анна СЕМИНА
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Волосы для наращиванияВолосы для наращиванияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Полицейские Алтайского края ведут розыск мошенницы, которая в интернете представлялась парикмахершей.

За помощью в правоохранительные органы обратилась жительница Барнаула. Девушка рассказала, что в интернете нашла парикмахера, которая продала волосы для наращивания. Новая знакомая была настолько убедительна, так в красках расписывала, что именно ее товар качественный, что потерпевшая согласилась перечислить ей деньги.

- Она перевела на указанный счет 6,5 тысяч рублей, а вскоре обнаружила, что страница «парикмахера» удалена, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В тот момент девушка поняла, что стала жертвой мошенников и поспешила в полицию. В настоящий момент устанавливается личность продавщицы волос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уже известно, что потерпевшая общалась с «парикмахершей», чей номер зарегистрирован в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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