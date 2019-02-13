Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Полицейские Алтайского края ведут розыск мошенницы, которая в интернете представлялась парикмахершей.
За помощью в правоохранительные органы обратилась жительница Барнаула. Девушка рассказала, что в интернете нашла парикмахера, которая продала волосы для наращивания. Новая знакомая была настолько убедительна, так в красках расписывала, что именно ее товар качественный, что потерпевшая согласилась перечислить ей деньги.
- Она перевела на указанный счет 6,5 тысяч рублей, а вскоре обнаружила, что страница «парикмахера» удалена, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
В тот момент девушка поняла, что стала жертвой мошенников и поспешила в полицию. В настоящий момент устанавливается личность продавщицы волос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Уже известно, что потерпевшая общалась с «парикмахершей», чей номер зарегистрирован в Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU